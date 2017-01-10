Завтра на Южно-Украинской АЭС проверят системы оповещения
Киев • УНН
КИЕВ. 10 января. УНН. Завтра, 11 января на Южно-Украинской АЭС (ЮУАЭС) пройдет очередная плановая проверка оборудования системы оповещения на промплощадке атомной электростанции с включением сирен. Об этом УНН сообщили в пресс-службе "Энергоатома".
По данным ведомства, 11 января на ЮУАЭС пройдет очередная плановая проверка оборудования системы оповещения на промплощадке атомной электростанции с включением сирен. Согласно специально разработанной программой персонал цеха диспетчерского и технологического управления проводит такие проверки ежемесячно. Их основная цель - определение работоспособности системы оповещения.
По состоянию на 10 января в работе находятся первый и третий энергоблоки ЮУАЭС. На втором продолжается планово-предупредительный ремонт. Гидроагрегаты Ташлыкской ГАЭС и Александровской ГЭС работают в соответствии с диспетчерского графика.