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Завтра на Южно-Украинской АЭС проверят системы оповещения

Завтра на Южно-Украинской АЭС проверят системы оповещения

Киев • УНН

 • 6829 просмотра

КИЕВ. 10 января. УНН. Завтра, 11 января на Южно-Украинской АЭС (ЮУАЭС) пройдет очередная плановая проверка оборудования системы оповещения на промплощадке атомной электростанции с включением сирен. Об этом УНН сообщили в пресс-службе "Энергоатома".

По данным ведомства, 11 января на ЮУАЭС пройдет очередная плановая проверка оборудования системы оповещения на промплощадке атомной электростанции с включением сирен. Согласно специально разработанной программой персонал цеха диспетчерского и технологического управления проводит такие проверки ежемесячно. Их основная цель - определение работоспособности системы оповещения.

По состоянию на 10 января в работе находятся первый и третий энергоблоки ЮУАЭС. На втором продолжается планово-предупредительный ремонт. Гидроагрегаты Ташлыкской ГАЭС и Александровской ГЭС работают в соответствии с диспетчерского графика.

Украинские Национальные Новости

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