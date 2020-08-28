Завтра на столичній Кільцевій дорозі частково обмежать рух

“29 серпня на Кільцевій дорозі частково обмежать рух. Часткове обмеження руху триватиме з 8:00 до 21:00 29 серпня на ділянці від Одеської площі до вул. А. Жураковського і у зворотному напрямку”, — сказано у повідомленні.

Зазначається, що дорожники продовжують поточний ремонт ділянок Кільцевої дороги, які передали на баланс міста.

Нагадаємо, у столиці розпочали ремонт шляхопроводу на Повітрофлотському проспекті, який планують завершити у листопаді цього року.