Завтра на столичной Кольцевой дороге частично ограничат движение
Киев • УНН
КИЕВ. 28 августа. УНН. Завтра, 29 августа, из-за ремонта дороги в Киеве частично ограничат движение на Кольцевой дороге. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу КГГА.
"29 августа на Кольцевой дороге частично ограничат движение. Частичное ограничение движения будет проходить с 8:00 до 21:00 29 августа на участке от Одесской площади до ул. А. Жураковского и в обратном направлении", - сказано в сообщении.
Отмечается, что дорожники продолжают текущий ремонт участков Кольцевой дороги, которые передали на баланс города.
Напомним, в столице начали ремонт путепровода на Воздухофлотском проспекте, который планируется завершить в ноябре этого года.