У Києві розпочався ремонт шляхопроводу на Повітрофлотському проспекті

"Хочу також повідомити, що ми розпочали ремонт ще одного “втомленого” об’єкту — шляхопроводу на перетині проспекту Повітрофлотського та проспекту Перемоги. Він побудований в 1958 році. А останній ремонт там робили 38 років тому. Сьогодні працівники “Київавтодору” здійснюють заміну аварійних балок. Також відремонтують плиту проїжджої частини та тротуарів. Влаштують новий шар гідроізоляції та нове асфальтне покриття. Замінять систему освітлення. Завершити всі ці роботи ми плануємо у листопаді цього року", — повідомив він.

Нагадаємо, з відібраних 30 зразків стічних вод у місті Києві та ще чотирьох містах України коронавірусу SARS-CoV-19 виявлено не було.