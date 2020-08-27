Стічні води у Києві перевірили на наявність коронавірусу: результати

"Протягом липня-серпня було відібрано 30 зразків стічних вод у 5 містах України, в тому числі і в Києві. Для дослідження відбирали композитні проби стічних вод, що надходять на очисні споруди, а також проби вод після очистки. Аналіз проводила генетична лабораторія “Diagen”, розташована у Києві. SARS-CоV-19 не було виявлено у жодній з проаналізованих проб, як у неочищених, так і в очищених водах. Ці дані будуть передані в базу даних NORMAN як науковий внесок України“, — сказано у повідомленні.

Зазначається, що з урахуванням погіршення епідеміологічної ситуації у країні актуальним є повторення відбору проб.

“Але ми впевненні, що на об’єктах Київводоканалу жодних відхилень у якості як питної води, так і стоків, виявлено не буде. Наша Бортницька станція аерації працює в штатному режимі з дотриманням умов гігієни та техніки безпеки праці”, — додається у повідомленні.

Нагадаємо, в Україні на 8:40 27 серпня зафіксовано вже понад 112 тисяч випадків коронавірусної хвороби COVID-19, приріст нових випадків — збільшення до 1,9 тисячі.