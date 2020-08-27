Сточные воды в Киеве проверили на наличие коронавируса: результаты

"В течение июля-августа было отобрано 30 образцов сточных вод в 5 городах Украины, в том числе и в Киеве. Для исследования отбирали композитные пробы сточных вод, поступающих на очистные сооружения, а также пробы вод после очистки. Анализ проводила генетическая лаборатория "Diagen", расположенная в Киеве. SARS-CоV-19 не было обнаружено ни в одной из проанализированных проб, как в неочищенных, так и в очищенных водах. Эти данные будут переданы в базу данных NORMAN как научный вклад Украины", - сказано в сообщении.

Отмечается, что с учетом ухудшения эпидемиологической ситуации в стране актуальным является повторение отбора проб.

"Но мы уверены, что на объектах Киевводоканала никаких отклонений в качестве как питьевой воды, так и стоков, обнаружено не будет. Наша Бортническая станция аэрации работает в штатном режиме с соблюдением гигиены и техники безопасности труда", - добавляется в сообщении.

Напомним, в Украине на 8:40 27 августа зафиксировано уже более 112 тысяч случаев коронавирусной болезни COVID-19, прирост новых случаев - увеличение до 1,9 тысячи.