Сточные воды в Киеве проверили на наличие коронавируса: результаты
Киев • УНН
КИЕВ. 27 августа. УНН. Из отобранных 30 образцов сточных вод в городе Киеве и еще четырех городах Украины коронавируса SARS-CoV-19 обнаружено не было. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Киевводоканала.
"В течение июля-августа было отобрано 30 образцов сточных вод в 5 городах Украины, в том числе и в Киеве. Для исследования отбирали композитные пробы сточных вод, поступающих на очистные сооружения, а также пробы вод после очистки. Анализ проводила генетическая лаборатория "Diagen", расположенная в Киеве. SARS-CоV-19 не было обнаружено ни в одной из проанализированных проб, как в неочищенных, так и в очищенных водах. Эти данные будут переданы в базу данных NORMAN как научный вклад Украины", - сказано в сообщении.
Отмечается, что с учетом ухудшения эпидемиологической ситуации в стране актуальным является повторение отбора проб.
"Но мы уверены, что на объектах Киевводоканала никаких отклонений в качестве как питьевой воды, так и стоков, обнаружено не будет. Наша Бортническая станция аэрации работает в штатном режиме с соблюдением гигиены и техники безопасности труда", - добавляется в сообщении.
Напомним, в Украине на 8:40 27 августа зафиксировано уже более 112 тысяч случаев коронавирусной болезни COVID-19, прирост новых случаев - увеличение до 1,9 тысячи.