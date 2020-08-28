В Киеве начался ремонт путепровода на Воздухофлотском проспекте

"Хочу также сообщить, что мы начали ремонт еще одного "уставшего" объекта - путепровода на пересечении проспекта Воздухофлотского и проспекта Победы. Он построен в 1958 году. А последний ремонт там делали 38 лет назад. Сегодня работники "Киевавтодора" осуществляют замену аварийных балок. Также отремонтируют плиту проезжей части и тротуаров. Устроят новый слой гидроизоляции и новое асфальтовое покрытие. Заменят систему освещения. Завершить все эти работы мы планируем в ноябре этого года", - сообщил он.

Напомним, из отобранных 30 образцов сточных вод в городе Киеве и еще четырех городах Украины коронавируса SARS-CoV-19 обнаружено не было.