Завтра на позачерговому засіданні Ради нардепів забезпечать масками
Київ • УНН
КИЇВ. 16 березня. УНН. Народних депутатів України завтра, 17 березня, на позачерговому засіданні Ради забезпечать масками. Про це заявив на засіданні Погоджувальної ради голова ВР Дмитро Разумков, передає кореспондент УНН.
“Завтра будуть маски. Апарат в цьому плані потурбувався, будуть забезпечені працівники Апарату і пройшла дезінфекція залу ВР і кулуарів”, — сказав Разумков.
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Нагадаємо, Верховна Рада України збереться на позачергове засідання завтра, 17 березня, о восьмій годині ранку. Планується розгляд низки питань, зокрема, законопроекту щодо запобігання розповсюдженню коронавірусу.