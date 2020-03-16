Завтра на внеочередном заседании Рады нардепов обеспечат масками
Киев • УНН
КИЕВ. 16 марта. УНН. Народных депутатов Украины завтра, 17 марта, на внеочередном заседании Рады обеспечат масками. Об этом заявил на заседании Согласительного совета председатель ВР Дмитрий Разумков, передает корреспондент УНН.
"Завтра будут маски. Аппарат в этом плане позаботился, будут обеспечены работники Аппарата и прошла дезинфекцию зала ВР и кулуаров", - сказал Разумков.
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Напомним, Верховная Рада Украины соберется на внеочередное заседание завтра, 17 марта, в восемь часов утра. Планируется рассмотрение ряда вопросов, в частности, законопроекта по предотвращению распространения коронавируса.