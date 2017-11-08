Завтра на півдні України очікується дощ

"В Україні без істотних опадів, лише у південній частині вдень невеликий дощ. Вночі та вранці в Україні місцями туман", - йдеться в повідомленні.

Вітер східний, 3-8 м/с.

Температура вночі від 4° тепла до 1° морозу, в Карпатах 0-4° морозу; вдень 3-8° тепла, на Закарпатті та Прикарпатті до 11°; на півдні країни вночі 4-9° тепла, вдень 7-12°.