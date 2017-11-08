Завтра на юге Украины ожидается дождь
Киев • УНН
КИЕВ. 8 ноября. УНН. Завтра, 9 ноября в Украине без осадков, лишь в южной части днем небольшой дождь, передает УНН со ссылкой на Украинский гидрометцентр.
"В Украине без существенных осадков, лишь в южной части днем небольшой дождь. Ночью и утром в Украине местами туман", - говорится в сообщении.
Ветер восточный, 3-8 м/с.
Температура ночью от 4° тепла до 1° мороза, в Карпатах 0-4° мороза; днем 3-8° тепла, на Закарпатье и Прикарпатье до 11°; на юге страны ночью 4-9° тепла, днем 7-12°.