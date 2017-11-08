Завтра на юге Украины ожидается дождь

"В Украине без существенных осадков, лишь в южной части днем ​​небольшой дождь. Ночью и утром в Украине местами туман", - говорится в сообщении.

Ветер восточный, 3-8 м/с.

Температура ночью от 4° тепла до 1° мороза, в Карпатах 0-4° мороза; днем 3-8° тепла, на Закарпатье и Прикарпатье до 11°; на юге страны ночью 4-9° тепла, днем ​​7-12°.