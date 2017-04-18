Завтра на мосту через Русанівський канал у Києві частково обмежать рух

У “Київавтодорі” також закликали водіїв із розумінням поставитися до тимчасових незручностей, пов’язаних із ремонтом, і попросили обирати, за можливості, інші маршрути руху.

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Нагадаємо, У зв’язку з ремонтом шляхопроводу біля станції метро “Нивки” з 23:00 18 квітня до 06:00 25 квітня рух нічних тролейбусних маршрутів № 92Н і № 93Н закривається. Також на цей час буде скориговано заїзд останніх і виїзд перших тролейбусів маршруту № 41.