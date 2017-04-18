Завтра на мосту через Русановский канал в Киеве частично ограничат движение

В "Киевавтодоре" также призвали водителей с пониманием отнестись к временным неудобствам, связанным с ремонтом, и попросили выбирать, по возможности, другие маршруты движения.

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Напомним, в связи с ремонтом путепровода возле станции метро "Нивки" с 23:00 18 апреля до 06:00 25 апреля движение ночных троллейбусных маршрутов № 92н и № 93Н закрывается. Также на это время будет скорректировано заезд последних и выезд первых троллейбусов маршрута № 41.