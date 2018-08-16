Завтра на більшій частині України прогнозуються короткочасні дощі й грози
Київ • УНН
КИЇВ. 16 серпня. УНН. Завтра у західних, північних та центральних областях Україні прогнозуються короткочасні дощі з грозами, а на решті території без опадів. Про це йдеться у повідомленні Українського гідрометеорологічного центру на сторінці у Facebook, передає УНН.
"17 серпня в Україні у західних, вдень місцями і в північних та центральних областях, крім Дніпропетровської, короткочасні дощі, грози. Температура вночі 14-19°, вдень 24-29°, у центральних областях 30-34°. На решті території без опадів; температура вночі 18-23°, вдень 31-36°. Вітер північно-східний, 5-10 м/с", - повідомили в Укргідрометцентрі.
На Київщині, як зазначається, завтра переважно без опадів, лише вдень подекуди короткочасний дощ, можлива гроза.
Температура вночі 17-19, вдень 26-28 градусів тепла.
Нагадаємо, українців попередили про можливий вплив погоди на самопочуття цього тижня.
Раніше в Укргідрометцентрі розповіли, яка буде погода у серпні.