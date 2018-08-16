Завтра на большей части Украины прогнозируются кратковременные дожди и грозы

"17 августа в Украине в западных, днем ​​местами и в северных и центральных областях, кроме Днепропетровской, кратковременные дожди, грозы. Температура ночью 14-19°, днем ​​24-29°, в центральных областях 30-34°. На остальной территории без осадков, температура ночью 18-23°, днем ​​31-36°. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с ", - сообщили в Укргидрометцентре.

В Киевской области, как отмечается, завтра преимущественно без осадков, лишь днем ​​местами кратковременный дождь, возможна гроза.



Температура ночью 17-19, днем ​​26-28 градусов тепла.



Напомним, украинцев предупредили о возможном влиянии погоды на самочувствие этой неделе.



Ранее в Укргидрометцентре рассказали, какая будет погода в августе.