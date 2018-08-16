Завтра на большей части Украины прогнозируются кратковременные дожди и грозы
Киев • УНН
КИЕВ. 16 августа. УНН. Завтра в западных, северных и центральных областях Украины прогнозируются кратковременные дожди с грозами, а на остальной территории без осадков. Об этом говорится в сообщении Украинского гидрометеорологического центра на странице в Facebook, передает УНН.
"17 августа в Украине в западных, днем местами и в северных и центральных областях, кроме Днепропетровской, кратковременные дожди, грозы. Температура ночью 14-19°, днем 24-29°, в центральных областях 30-34°. На остальной территории без осадков, температура ночью 18-23°, днем 31-36°. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с ", - сообщили в Укргидрометцентре.
В Киевской области, как отмечается, завтра преимущественно без осадков, лишь днем местами кратковременный дождь, возможна гроза.
Температура ночью 17-19, днем 26-28 градусов тепла.
Напомним, украинцев предупредили о возможном влиянии погоды на самочувствие этой неделе.
Ранее в Укргидрометцентре рассказали, какая будет погода в августе.