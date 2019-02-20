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Завтра київська підземка працюватиме на годину довше

Київ • УНН

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КИЇВ. 20 лютого. УНН. Київський метрополітен працюватиме на одну годину довше 21 лютого у зв'язку із проведенням у столиці футбольного матчу між київським "Динамо" та грецьким "Олімпіакос". Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу КП "Київський метрополітен".

"В цей день метро працюватиме на 1 годину довше", - йдеться в повідомленні.

Крім того, у підземці діятиме особливий режим роботи станцій з 21:00 до 22:00. Так, станція "Олімпійська" не працюватиме, "Площа Льва Толстого" закривається на вхід, а "Палац спорту" - на вихід.

Також у метро попередили, що після 23:00 можливе обмеження входу на ці станції.

Як повідомляв УНН, матч-відповідь "Динамо" – "Олімпіакос" пройде 21-го лютого на НСК "Олімпійський".

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