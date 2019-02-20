Завтра київська підземка працюватиме на годину довше

КИЇВ. 20 лютого. УНН. Київський метрополітен працюватиме на одну годину довше 21 лютого у зв'язку із проведенням у столиці футбольного матчу між київським "Динамо" та грецьким "Олімпіакос". Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу КП "Київський метрополітен".