Завтра київська підземка працюватиме на годину довше
Київ • УНН
КИЇВ. 20 лютого. УНН. Київський метрополітен працюватиме на одну годину довше 21 лютого у зв'язку із проведенням у столиці футбольного матчу між київським "Динамо" та грецьким "Олімпіакос". Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу КП "Київський метрополітен".
"В цей день метро працюватиме на 1 годину довше", - йдеться в повідомленні.
Крім того, у підземці діятиме особливий режим роботи станцій з 21:00 до 22:00. Так, станція "Олімпійська" не працюватиме, "Площа Льва Толстого" закривається на вхід, а "Палац спорту" - на вихід.
Також у метро попередили, що після 23:00 можливе обмеження входу на ці станції.
Як повідомляв УНН, матч-відповідь "Динамо" – "Олімпіакос" пройде 21-го лютого на НСК "Олімпійський".