Завтра киевская подземка будет работать на час дольше
Киев • УНН
КИЕВ. 20 февраля. УНН. Киевский метрополитен будет работать на один час дольше 21 февраля в связи с проведением в столице футбольного матча между киевским "Динамо" и греческим "Олимпиакос". Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу КП "Киевский метрополитен".
"В этот день метро будет работать на 1 час дольше", - говорится в сообщении.
Кроме того, в подземке будет действовать особый режим работы станций с 21:00 до 22:00. Так, станция "Олимпийская" не будет работать, "Площадь Льва Толстого" закрывается на вход, а "Дворец спорта" - на выход.
Также в метро предупредили, что после 23:00 возможно ограничение входа на эти станции.
Как сообщал УНН, ответный матч "Динамо" - "Олимпиакос" пройдет 21 февраля на НСК "Олимпийский".