Завтра киевская подземка будет работать на час дольше

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В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 62718 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 83572 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 130831 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 130557 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

Эксклюзив
США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 129931 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

Эксклюзив
В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 125108 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

Эксклюзив
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 161028 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

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7 марта, 06:35 • 117838 просмотра

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Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 141436 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 145287 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

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Завтра киевская подземка будет работать на час дольше

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 20 февраля. УНН. Киевский метрополитен будет работать на один час дольше 21 февраля в связи с проведением в столице футбольного матча между киевским "Динамо" и греческим "Олимпиакос". Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу КП "Киевский метрополитен".

"В этот день метро будет работать на 1 час дольше", - говорится в сообщении.

Кроме того, в подземке будет действовать особый режим работы станций с 21:00 до 22:00. Так, станция "Олимпийская" не будет работать, "Площадь Льва Толстого" закрывается на вход, а "Дворец спорта" - на выход.

Также в метро предупредили, что после 23:00 возможно ограничение входа на эти станции.

Как сообщал УНН, ответный матч "Динамо" - "Олимпиакос" пройдет 21 февраля на НСК "Олимпийский".

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