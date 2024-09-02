Завтра графіки відключень діятимуть увесь день: коли світла буде найменше
Київ • УНН
ДТЕК повідомив про графіки стабілізаційних відключень світла по всій Україні 3 вересня. Відключення триватимуть цілодобово, з різною кількістю черг в залежності від часу доби.
У вівторок, 3 вересня, по всій Україні діятимуть графіки стабілізаційних відключень світла. Про це заявили в ДТЕК, передає УНН.
Деталі
Енергетики пояснили, що завтра в Україні будуть діяти графіки відключень, під час яких вимикатимуть лише одну або дві черги.
Згідно з інформацією від Укренерго завтра будуть задіяні графіки стабілізаційних відключень впродовж всієї доби. Обсяги відключень:
- 00:00 – 06:00 – одна черга
-06:00 – 09:00 – дві черги
- 09:00 – 16:00 – одна черга
- 09:00 – 16:00 – одна черга
- 16:00 – 24:00 – дві черги
Споживання електрики знижується, графіки усю добу, без світла 563 населені пункти - Укренерго02.09.24, 11:36 • 29164 перегляди