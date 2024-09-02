Завтра графики отключений будут действовать весь день: когда света будет меньше всего

Во вторник, 3 сентября, по всей Украине будут действовать графики стабилизационных отключений света. Об этом заявили в ДТЭК, передает УНН.

Детали

Энергетики объяснили, что завтра в Украине будут действовать графики отключений, во время которых будут выключать только одну или две очереди.

Согласно информации от Укрэнерго завтра будут задействованы графики стабилизационных отключений в течение всех суток. Объемы отключений:

- 00:00 - 06:00 - одна очередь

-06:00 - 09:00 - две очереди

- 09:00 - 16:00 - одна очередь

- 09:00 - 16:00 - одна очередь

- 16:00 - 24:00 - две очереди

- говорится в заявлении ДТЭК.

Споживання електрики знижується, графіки усю добу, без світла 563 населені пункти - Укренерго