Завтра графики отключений будут действовать весь день: когда света будет меньше всего
Киев • УНН
ДТЭК сообщил о графиках стабилизационных отключений света по всей Украине 3 сентября. Отключения будут продолжаться круглосуточно, с разным количеством очередей в зависимости от времени суток.
Во вторник, 3 сентября, по всей Украине будут действовать графики стабилизационных отключений света. Об этом заявили в ДТЭК, передает УНН.
Детали
Энергетики объяснили, что завтра в Украине будут действовать графики отключений, во время которых будут выключать только одну или две очереди.
Согласно информации от Укрэнерго завтра будут задействованы графики стабилизационных отключений в течение всех суток. Объемы отключений:
- 00:00 - 06:00 - одна очередь
-06:00 - 09:00 - две очереди
- 09:00 - 16:00 - одна очередь
- 09:00 - 16:00 - одна очередь
- 16:00 - 24:00 - две очереди
Споживання електрики знижується, графіки усю добу, без світла 563 населені пункти - Укренерго2 сентября 2024, 08:36 • 27411 просмотров