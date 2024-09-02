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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Завтра графики отключений будут действовать весь день: когда света будет меньше всего

Завтра графики отключений будут действовать весь день: когда света будет меньше всего

Киев  •  УНН

2 сентября 2024, 15:12  •  7885 просмотра

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ДТЭК сообщил о графиках стабилизационных отключений света по всей Украине 3 сентября. Отключения будут продолжаться круглосуточно, с разным количеством очередей в зависимости от времени суток.

Во вторник, 3 сентября, по всей Украине будут действовать графики стабилизационных отключений света. Об этом заявили в ДТЭК, передает УНН.

Детали

Энергетики объяснили, что завтра в Украине будут действовать графики отключений, во время которых будут выключать только одну или две очереди.

Согласно информации от Укрэнерго завтра будут задействованы графики стабилизационных отключений в течение всех суток. Объемы отключений:
- 00:00 - 06:00 - одна очередь
-06:00 - 09:00 - две очереди
- 09:00 - 16:00 - одна очередь
- 09:00 - 16:00 - одна очередь
- 16:00 - 24:00 - две очереди

- говорится в заявлении ДТЭК. 

Споживання електрики знижується, графіки усю добу, без світла 563 населені пункти - Укренерго2 сентября 2024, 08:36 • 27411 просмотров

Владимир Омельченко

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