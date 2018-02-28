Завтра до 10.00 вантажівки у Київ не пускатимуть

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КИЇВ. 28 лютого. УНН. Ввечері 28 лютого та зранку 1 березня у столицю обмежать в’їзд великовагового та великовантажного транспорту. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу КМДА.

"Сьогодні, 28 лютого, з 17:00 до 22:00, а також 1 березня з 5:00 до 10:00 буде обмежено в’їзд великовагового та великовантажного транспорту в столицю. Про це попередили в Управлінні з питань надзвичайних ситуацій", - йдеться у повідомленні.

Також КМДА закликає водіїв не паркувати автомобілі на узбіччях доріг і в заборонених для цього місцях. Автомобілі, що заважатимуть розчищати дороги від снігу, будуть евакуйовані. Також міська влада переконливо просить киян у разі погіршення погодних умов не користуватися особистим авто та, за можливості, надавати перевагу громадському транспорту.

Нагадаємо, у перший день весни у більшості областей України, крім заходу, очікується сильний сніг, хуртовини і снігові замети.

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