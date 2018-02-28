Завтра до 10.00 грузовики в Киев не пустят
Киев • УНН
КИЕВ. 28 февраля. УНН. Вечером 28 февраля и в утром 1 марта в столицу ограничат въезд большегрузного и большегабаритного транспорта. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу КГГА.
"Сегодня, 28 февраля, с 17:00 до 22:00, а также 1 марта с 5:00 до 10:00 будет ограничен въезд большегрузного и большегабаритного транспорта в столицу. Об этом предупредили в Управлении по вопросам чрезвычайных ситуаций", - говорится в сообщении.
Также КГГА призывает водителей не парковать автомобили на обочинах дорог и в запрещенных для этого местах. Автомобили, мешающие расчищать дороги от снега, будут эвакуированы. Также городские власти убедительно просит киевлян в случае ухудшения погодных условий не пользоваться личным авто и, по возможности, отдавать предпочтение общественному транспорту.
Напомним, в первый день весны в большинстве областей Украины, кроме запада, ожидается сильный снег, метели и снежные заносы.