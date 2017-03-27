Завтра “безвіз” з ЄС для Грузії вступає в силу — Г.Квірікашвілі
Київ • УНН
КИЇВ. 27 березня. УНН. Завтра вступає в силу безвізовий режим між Грузією та Європейським Союзом. Про це сьогодні сказав прем’єр-міністр Грузії Георгій Квірікашвілі під час бізнес-форуму за участю голів урядів країн-членів ГУАМ у Києві, передає кореспондент УНН.
“Одним з останніх досягнень, яке завтрашнього дня вступить в силу, є безвізовий режим, який схвалив Європейський Союз для громадян Грузії. Сподіваємося, що цей факт допоможе спростити відносини і розширити можливості для бізнесу між Грузією і ЄС”, — сказав він.
Прем’єр Грузії також висловив сподівання, що в найближчому майбутньому “аналогічна можливість буде відкритою для братської України”.
Як повідомляв УНН, Рада Європейського Союзу 27 лютого схвалила механізм призупинення безвізової лібералізації і лібералізацію візового режиму для Грузії.