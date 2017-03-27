Завтра "безвиз" с ЕС для Грузии вступает в силу - Г.Квирикашвили
Киев • УНН
КИЕВ. 27 марта. УНН. Завтра вступает в силу безвизовый режим между Грузией и Европейским Союзом. Об этом сказал премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили во время бизнес-форума с участием глав правительств стран-членов ГУАМ в Киеве, передает корреспондент УНН.
“Одним из последних достижений, которое с завтрашнего дня вступит в силу, является безвизовый режим, который одобрил Европейский Союз для граждан Грузии. Надеемся, что этот факт поможет упростить отношения и расширить возможности для бизнеса между Грузией и ЕС”, — сказал он.
Премьер Грузии также выразил надежду, что в ближайшем будущем “аналогичная возможность будет открыта для братской Украины”.
Как сообщал УНН, Совет Европейского Союза 27 февраля одобрил механизм приостановления безвизовой либерализации и либерализации визового режима для Грузии.