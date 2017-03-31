Завод "Ленінська кузня" перейменували
Київ • УНН
КИЇВ. 31 березня. УНН. Київське підприємство “Завод “Ленінська кузня” перейменували на “Завод “Кузня на Рибальському”. Таке рішення було ухвалене на зборах акціонерів підприємства, передає УНН із посиланням на його прес-службу.
"На річних загальних зборах акціонерів Публічного акціонерного товариства “Завод “Ленінська кузня”, які відбулися 30.03.2017 р., акціонерами товариства було ухвалене рішення про зміну найменування товариства... на Приватне акціонерне товариство “Завод “Кузня на Рибальському”, — йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, згідно з декларацією президента України Петра Порошенка за 2015 рік, він є кінцевим бенефіціаром заводу “Ленінська кузня”.