Завод "Ленинская кузница" переименовали

"На ежегодном общем собрании акционеров Публичного акционерного общества “Завод “Ленинская кузница”, которое состоялось 30.03.2017 г., акционерами было принято решение об изменении наименования общества... в Частное акционерное общество “Завод “Кузница на Рыбальском”, — говорится в сообщении.

Напомним, согласно с декларацией президента Украины Петра Порошенко за 2015 год, он является конечным бенефициаром завода “Ленинская кузница”.