Завод "Ленинская кузница" переименовали
Киев • УНН
КИЕВ. 31 марта. УНН. Киевское предприятие “Завод “Ленинская кузница” переименовали в “Завод “Кузница на Рыбальском”. Такое решение было принято на собрании акционеров предприятия, передает УНН со ссылкой на его пресс-службу.
"На ежегодном общем собрании акционеров Публичного акционерного общества “Завод “Ленинская кузница”, которое состоялось 30.03.2017 г., акционерами было принято решение об изменении наименования общества... в Частное акционерное общество “Завод “Кузница на Рыбальском”, — говорится в сообщении.
Напомним, согласно с декларацией президента Украины Петра Порошенко за 2015 год, он является конечным бенефициаром завода “Ленинская кузница”.