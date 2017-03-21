Завод горів у Києві
Київ • УНН
КИЇВ. 21 березня. УНН. Рятувальники ліквідували пожежу на території одного із київських заводів. Про це УНН повідомили у прес-службі ДСНС Києва.
Сьогодні, 21 березня о 16:26, до рятувлаьників надійшло повідомлення про пожежу, яка виникла на території одного із столичних заводів по просп. Перемоги, 83/2.
Прибувши до місця виклику, вогнеборці встановили, що загорання виникло в нефункціонуючій будівлі, де горіло сміття.
О 16:53 вогнеборці локалізували пожежу, а о 17:04 ліквідували.
Причина займання наразі з’ясовується.
Жертв та постраждалих немає.
Як повідомляв УНН, дев'ятиповерхівка горіла в Чернігові.