Завод горів у Києві

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КИЇВ. 21 березня. УНН. Рятувальники ліквідували пожежу на території одного із київських заводів. Про це УНН повідомили у прес-службі ДСНС Києва.

Сьогодні, 21 березня о 16:26, до рятувлаьників надійшло повідомлення про пожежу, яка виникла на території одного із столичних заводів по просп. Перемоги, 83/2.

Прибувши до місця виклику, вогнеборці встановили, що загорання виникло в нефункціонуючій будівлі, де горіло сміття.

О 16:53 вогнеборці локалізували пожежу, а о 17:04 ліквідували.

Причина займання наразі з’ясовується.

Жертв та постраждалих немає.

Як повідомляв УНН, дев'ятиповерхівка горіла в Чернігові.

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