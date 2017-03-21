Завод горел в Киеве
Киев • УНН
КИЕВ. 21 марта. УНН. Спасатели ликвидировали пожар на территории одного из киевских заводов. Об этом сообщили УНН в пресс-службе ГосЧС Киева.
Сегодня, 21 марта в 16:26 спасателям поступило сообщение о пожаре, который возник на территории одного из столичных заводов по просп. Победы, 83/2.
Прибыв к месту вызова, пожарные установили, что возгорание возникло в нефункционирующем здании, где горел мусор.
В 16:53 пожарные локализовали пожар, а в 17:04 ликвидировали.
Причина возгорания выясняется.
Жертв и пострадавших нет.
Как сообщал УНН, девятиэтажка горела в Чернигове.