Завод горел в Киеве

Сегодня, 21 марта в 16:26 спасателям поступило сообщение о пожаре, который возник на территории одного из столичных заводов по просп. Победы, 83/2.

Прибыв к месту вызова, пожарные установили, что возгорание возникло в нефункционирующем здании, где горел мусор.

В 16:53 пожарные локализовали пожар, а в 17:04 ликвидировали.

Причина возгорания выясняется.

Жертв и пострадавших нет.

Как сообщал УНН, девятиэтажка горела в Чернигове.