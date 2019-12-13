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Завищені очікування від новорічних свят призводять до депресії - психолог

Завищені очікування від новорічних свят призводять до депресії - психолог

Київ • УНН

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КИЇВ. 13 грудня. УНН. Завищені очікування від новорічних свят часто призводять до розчарування і подальшої депресії. Про це повідомила психолог Оксана Гомель в коментарі кореспонденту УНН.

“В основному, на великі свята у людей часто з’являються завищені очікування, які нерідко призводять до розчарування і подальшої депресії. Потреба людини у визнанні є однією з базових потреб, і свята нам або дають підтвердження того, що ми щось для когось значущі, або, навпаки, підтверджують, що ми — бідні, нещасні і нікому не потрібні”, — зазначила психолог .

За її словами, якщо хтось хоче веселощів на свято, він повинен сам його організувати, — обов’язково виходячи зі своїх можливостей і не вичавлюючи з себе зайве, щоб нам потім це жорстко не відгукнулося, залишаючись в зоні свого фінансового, фізичного, емоційного комфорту .

“Це велика проблема, особливо для жінок, коли вони вкладаються в свято набагато більше, ніж можуть потім собі дозволити. І це теж одна з причин подальшої депресії. Будь-яке вкладення — тимчасове, емоційне, фізичне, фінансове — має бути адекватним, щоб ми залишалися в зоні свого комфорту. Якщо навіть ми з неї виходимо, то настільки, щоб ми потім не пошкодували про це”, — пояснила експерт.

Як підкреслила О.Гомель, готуючись до свят, потрібно залишатися в зоні комфорту або виходити з неї в розумних межах, хоча в свята є велика спокуса вийти з цієї зони.

“Не вбиватися на кухні, щоб потім об’їстися і набрати зайві кілограми, а варто гроші і сили витратити на те, щоб сходити під ялинку або зробити щось спільне для будинку, якщо ми говоримо про сім’ю. Новий рік і Різдво — це свята сімейні і ритуал підготовки до них — це справа сімейна”, — підсумувала психолог.

Як повідомляв УНН, психолог пояснила, як виконувати прохання дитини про новорічні подарунки.

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