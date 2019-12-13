Завышенные ожидания от новогодних праздников приводят к депрессии - психолог

“В основном, на большие праздники у людей часто появляются завышенные ожидания, которые нередко приводят к разочарованию и последующей депрессии. Потребность человека в признании является одной из базовых потребностей, и праздники нам либо дают подтверждение того, что мы что-то для кого-то значим, либо, наоборот, подтверждают, что мы — бедные, несчастные и никому не нужны”, — отметила психолог.

По ее словам, если кто-то хочет веселья на праздник, он должен сам его организовать, — обязательно исходя из своих возможностей и не выжимая из себя лишнее, чтобы нам потом это жестко не аукнулось, оставаясь в зоне своего финансового, физического, эмоционального комфорта.

“Это большая проблема, особенно для женщин, когда они вкладываются в праздник гораздо больше, чем могут потом себе позволить. И это тоже одна из причин последующей депрессии. Любое вложение — временное, эмоциональное, физическое, финансовое — должно быть адекватным, чтобы мы оставались в зоне своего комфорта. Если даже мы из него выходим, то настолько, чтобы мы потом не пожалели об этом”, — пояснила эксперт.

Как подчеркнула О.Гомель, готовясь к праздникам, нужно оставаться в зоне комфорта либо выходить из нее в разумных пределах, хотя в праздники есть большой соблазн выйти из этой зоны.

“Не убиваться на кухне, чтобы потом объестся и набрать лишние килограммы, а стоит деньги и силы потратить на то, чтоб сходить под елочку или сделать что-то общее для дома, если мы говорим о семье. Новый год и Рождество — это праздники семейные и ритуал подготовки к ним — это дело семейное”, — подытожила психолог.

Как сообщал УНН, психолог объяснила, как выполнять просьбы ребенка о новогодних подарках.