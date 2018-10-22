Завершився Всеукраїнський турнір з дворового футболу: полтавчанам збудують поле на мільйон

Зазначається, що у турнірі взяли участь команди 2006—2008 років народження. Змагання пройшли за ініціативи Федерації дворового футболу України, Міністерства молоді та спорту України, під егідою Федерації футболу України та за участю благодійного фонду "Розвиток футболу України".

У фінальному турнірі за перемогу змагалися 10 команд із Херсонщини, Чернівців, Полтавщини, Волині, Запоріжжя, Вінниці, Донеччини, Луганщини, Київщини та Чернігівщини.

"У матчі за третє місце кияни перемогли лучан — 3:2. У вирішальному поєдинку полтавці з херсонцями зіграли внічию — 2:2, а в серії пенальті більш влучними були представники Полтавщини — 3:2", - розповіли у ФФУ.

Усі учасники турніру отримали дипломи, медалі, кубки та футбольні м’ячі, а головний переможець із Полтавської області — сертифікат на побудову сучасного футбольного майданчика у своєму місті (на 1 млн грн).

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Павелко розповів про будівництво футбольної інфраструктури

"Такі турніри допомагають нам ростити сильне, здорове покоління. Ми маємо забрати дітей з вулиці та дати їм можливість спрямувати свою енергію в таку чудову гру, як футбол. Із тих хлопчиків, що вийшли на футбольне поле, обов'язково виростуть справжні захисники батьківщини, сім'ї, дітей, адже спорт загартовує й дисциплінує", — прокоментував перший віце-президент ФФУ Вадим Костюченко.

"Напевно, у кожному дворі є команди, які майже щоденно грають біля своїх осель. Діти дуже активні, охочих грати — вдосталь, а Федерація футболу України допоможе з тим, щоб грати було де", - додав заступник міністра молоді та спорту України Микола Даневич.

Турнір було створено з метою розвитку та популяризації дитячо-юнацького футболу в Україні, оздоровчої роботи з дітьми, профілактики правопорушень серед неповнолітніх та привернення уваги суспільства до організації дозвілля й відпочинку дітей, розповіли у ФФУ.

Нагадаємо, як писав УНН, за даними Федерації футболу, до 2014 року в Україні було всього 768 футбольних полів та майданчиків зі штучним покриттям. У 2015-2018 роках вже побудовано близько 900 об'єктів футбольної інфраструктури, а на різних етапах проектування і будівництва на сьогодні знаходиться понад 500 футбольних майданчиків.