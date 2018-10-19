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Павелко розповів про будівництво футбольної інфраструктури

Павелко розповів про будівництво футбольної інфраструктури

Київ • УНН

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КИЇВ. 19 жовтня. УНН. Сьогодні нові футбольні поля будуються по всій країні. Ми займаємося тим, щоб вони були якісними. Про це президент ФФУ Андрій Павелко заявив, спілкуючись з журналістами, передає УНН.

За його словами, багато полів, які будувалися раніше, сьогодні зношені.

"Ми знаємо нашу історію із закупівлею (покриття для полів - ред.) імпортного виробництва. Якщо ці поля зараз проінспектувати - вони не функціонують, а деякі можуть травмувати дітей. Тому ми - за якісні футбольні поля, і через роки юні футболісти та експерти зможуть дати оцінку цих полів.

Сьогодні ми маємо сигнали, що в країні будується багато полів, але не скрізь витримується якість. Завод "ФФУ Продакшн" забезпечує менше 30% (будівництва полів - ред.).

Але найголовніше - завод працює, і будує поля високої якості", - сказав він.

Нагадаємо, за даними Федерації футболу, до 2014 року в Україні було всього 768 футбольних полів та майданчиків зі штучним покриттям. У 2015-2018 роках вже побудовано близько 900 об'єктів футбольної інфраструктури, а на різних етапах проектування і будівництва на сьогодні знаходиться понад 500 футбольних майданчиків.

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