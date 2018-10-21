Завершився перший день змагань Invictus Games-2018
Київ • УНН
КИЇВ. 21 жовтня. УНН. Завершився перший день змагань Invictus Games-2018. Протягом дня українську збірну підтримувала українська громада в Австралії. З прапорами, оплесками та вигуками "Україна!" скандували та зустрічали наших спортсменів. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу Міноборони.
Invictus Games – це не спортивні змагання – це зовсім інше: це можливість відчути себе частиною команди, підтримати та отримати підтримку.
Найбільш зворушливий момент завершив змагальний день: французький велосипедист допомагав польському. У нього під час змагань зсудомило ногу, і французький ветеран допомагав досягнути фінішу.
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Завтра, у другий день змагань українська збірна Invictus Games змагатиметься у веслуванні, яку представить Олександа Бєлобоков, Юрій Дмитренко, Сергій Ільницький та Олександр Чалапій.
Нагадаємо, що сьогодні в перший день змагань у Сіднеї Денис Фіщук здобув бронзу у велогонці. Це перша медаль української збірної Invictus Games на цьогорічних змаганнях та перша за два роки медаль у велоспорті.