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Завершилися місцеві вибори у Великій Британії

Київ • УНН

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КИЇВ. 6 травня. УНН. На місцевих виборах у Великобританії консерватори відчутно посилили свої позиції. Опозиційні лейбористи значно погіршили свої результати. Євроскептики зазнали нищівної поразки, передає УНН з посиланням на Deutsche Welle.

Завершилися місцеві вибори у Великій Британії

“За результатами підрахунку голосів у всіх громадах Великобританії, де 4 травня відбулися місцеві вибори, правляча Консервативна партія значно посилить свій контроль над органами місцевого самоврядування. Станом на вечір п’ятниці, 5 травня, партія прем’єрки Терези Мей додала до переліку свого впливу понад десять місцевих рад, а також посаду мера у центральній Англії, де раніше домінували лейбористи. У підсумку консерватори здобули 1900 мандатів, що на понад 550 місць більше, ніж на попередніх виборах”, — йдеться в повідомленні.

Опозиційна Лейбористська партія навпаки втратила свої позиції, зокрема в Уельсі, а також у Шотландії. Опозиція завоювала 1151 місце, втративши 320.

Партія незалежності Сполученого Королівства (UKIP), вся програма якої будувалась довкола ідеї виходу країни з ЄС, зазнала нищівної поразки. Правопопулістська сила залишилася з лише одним з понад ста місць у місцевих радах, які відійшли консерваторам.

“Ми отримали, чого хотіли, але в певному сенсі ми, на жаль, стали жертвами власного успіху”, — сказала заступниця речника UKIP Сьюзан Івенс.

 

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