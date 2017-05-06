Завершились местные выборы в Великобритании
Киев • УНН
КИЕВ. 6 мая. УНН. На местных выборах в Великобритании консерваторы ощутимо усилили свои позиции. Оппозиционные лейбористы значительно ухудшили свои результаты. Евроскептики потерпели сокрушительное поражение, передает УНН со ссылкой на Deutsche Welle.
“По результатам подсчета голосов во всех общинах Великобритании, где 4 мая состоялись местные выборы, правящая Консервативная партия значительно усилит свой контроль над органами местного самоуправления. По состоянию на вечер пятницы, 5 мая, партия премьера Терезы Мэй добавила в перечень своего влияния более десяти местных советов, а также должность мэра в центральной Англии, где ранее доминировали лейбористы. В итоге консерваторы получили 1900 мандатов, более чем на 550 мест больше, чем на предыдущих выборах”, — говорится в сообщении.
Оппозиционная Лейбористская партия наоборот потеряла свои позиции, в частности в Уэльсе, а также в Шотландии. Оппозиция завоевала 1151 место, потеряв 320.
Партия независимости Соединенного Королевства (UKIP), вся программа которой строилась вокруг идеи выхода страны из ЕС, потерпела сокрушительное поражение. Правопопулистского сила осталась с лишь одним из более ста мест в местных советах, которые отошли консерваторам.
“Мы получили, чего хотели, но в определенном смысле мы, к сожалению, стали жертвами собственного успеха”, — сказала заместитель спикера UKIP Сьюзан Ивэнс.