Завершено слідство у справі депутата Волинської облради щодо вимагання хабаря
Київ • УНН
КИЇВ. 1 листопада. УНН. НАБУ і САП завершили розслідування за підозрою депутата Волинської обласної ради Валентина Кошельникова в вимагання хабаря - 35 тис. дол. хабаря . Про це повідомляє УНН із посиланням на Національне антикорупційне бюро.
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«1 листопада 2023 року НАБУ і САП завершили розслідування за підозрою депутата Волинської обласної ради, викритого на одержанні неправомірної вигоди у сумі 35 тис. дол. США. Його дії кваліфіковано за ч. 3 ст. 369-2 КК України.», - йдеться у повідомлнні.
За даними слідства, депутат вимагав неправомірну вигоду від фізичної особи, яка мала намір придбати земельну ділянку на території однієї з територіальних громад Волинської області. Там підприємець хотів створити завод з утилізації відходів. В обмін на «винагороду» депутат обіцяв забезпечити прийняття місцевою радою низки рішень необхідних для отримання земельної ділянки у власність.
Протягом квітня-травня депутат одержав у вигляді «завдатку» частину неправомірної вигоди у розмірі 10 тис. доларів, а після отримання ще 25 тис. доларів та обміну їх на євро з метою замести сліди був затриманий у порядку ст. 208 КПК України.
Доповнення
15 вересня Вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід депутату Волинської обласної ради Валентину Кошельникову у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення 900 тис. грн застави.