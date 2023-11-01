Завершено следствие по делу депутата Волынского облсовета о вымогательстве взятки
Киев • УНН
КИЕВ. 1 ноября. УНН. НАБУ и САП завершили расследование по подозрению депутата Волынского областного совета Валентина Кошельникова в вымогательстве взятки - 35 тыс. долл. взятки. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Национальное антикоррупционное бюро.
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«1 ноября 2023 года НАБУ и САП завершили расследование по подозрению депутата Волынского областного совета, уличенного в получении неправомерной выгоды в сумме 35 тыс. долл. США. Его действия квалифицированы по ч. 3 ст. 369-2 УК Украины.», - говорится в сообщении.
По данным следствия, депутат требовал неправомерную выгоду от физического лица, которое намеревалось приобрести земельный участок на территории одной из территориальных общин Волынской области. Там предприниматель хотел создать завод по утилизации отходов. В обмен на «вознаграждение» депутат обещал обеспечить принятие местным советом ряда решений, необходимых для получения земельного участка в собственность.
В течение апреля-мая депутат получил в виде «задатка» часть неправомерной выгоды в размере 10 тыс. долларов, а после получения еще 25 тыс. долларов и обмена их на евро с целью замести следы был задержан в порядке ст. 208 УПК Украины.
Дополнение
15 сентября Высший антикоррупционный суд избрал меру пресечения депутату Волынского областного совета Валентину Кошельникову в виде содержания под стражей с альтернативой внесения 900 тыс. грн залога.