Завершено розслідування стосовно окупаційного “екссудді”, якого підозрюють у державній зраді
Київ • УНН
КИЇВ. 21 квітня УНН. Завершено досудове розслідування у кримінальному провадженні стосовно “судді”, незаконно створеного “Верховного Суду Республіки Крим”, якого підозрюють у державній зраді та прийнятті незаконних рішеннях про продовження запобіжних заходів учасників мітингу на підтримку територіальної цілісності України, що відбувався біля Верхової Ради АР Крим 26 лютого 2014 року. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу прокуратури АР Крим.
“За процесуального керівництва прокуратури АР Крим завершено досудове розслідування у кримінальному провадженні відносно „судді“, незаконно створеного „Верховного Суду Республіки Крим“ у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 111 КК України (державна зрада)”, — йдеться в повідомленні.
Так, слідством встановлено, що “суддя”, дії якої кваліфікуються, як державна зрада, після окупації півострова в 2014 році, зрадивши Присязі на вірність народу України, перейшла на службу до незаконно створених судових органів держави-окупанта.
“Зокрема, упродовж лютого — березня 2016 року „суддя“ неодноразово відмовляла у задоволенні апеляційних скарг на незаконні рішення того ж суду про продовження запобіжних заходів громадянам України, які приймали участь в мітингу 26 лютого 2014 року біля будівлі ВР АР Крим проти окупації півострову”, — зазначається в повідомленні.
Нагадаємо, прокуратура АР Крим повідомила про підозру 10 окупаційним “суддям” за переслідування заступника голови Меджлісу кримськотатарського народу Ахтема Чийгоза.