Завершено расследование в отношении оккупационного "экс-судьи", которого подозревают в государственной измене
Киев • УНН
КИЕВ. 21 апреля УНН. Завершено досудебное расследование в уголовном производстве в отношении “судьи”, незаконно созданного “Верховного Суда Республики Крым”, которого подозревают в государственной измене и принятии незаконных решениях о продлении мер участников митинга в поддержку территориальной целостности Украины, который проходил у Верховой Рады АР Крым 26 февраля 2014 года. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу прокуратуры АР Крым.
“За процессуального руководства прокуратуры АР Крым закончено досудебное расследование в уголовном производстве в отношении „судьи“, незаконно созданного „Верховного Суда Республики Крым“ в совершении уголовного преступления предусмотренного ч. 1 ст. 111 УК Украины (государственная измена)”, — говорится в сообщении.
Так, следствием установлено, что “судья”, действия которой квалифицируются как государственная измена, после оккупации полуострова в 2014 году, изменив присяге на верность народу Украины, перешла на службу к незаконно созданным судебным органам государства-оккупанта.
“В частности, в течение февраля — марта 2016 года „судья“ неоднократно отказывала в удовлетворении апелляционных жалоб на незаконные решения того же суда о продлении мер гражданам Украины, которые принимали участие в митинге 26 февраля 2014 года у здания ВР АР Крым против оккупации полуострова”, — отмечается в сообщении.
Напомним, прокуратура АР Крым сообщила о подозрении 10 оккупационным “судьям” за преследование заместителя председателя Меджлиса крымскотатарского народа Ахтема Чийгоза.