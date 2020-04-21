Завершено расследование в отношении оккупационного "экс-судьи", которого подозревают в государственной измене

КИЕВ. 21 апреля УНН. Завершено досудебное расследование в уголовном производстве в отношении “судьи”, незаконно созданного “Верховного Суда Республики Крым”, которого подозревают в государственной измене и принятии незаконных решениях о продлении мер участников митинга в поддержку территориальной целостности Украины, который проходил у Верховой Рады АР Крым 26 февраля 2014 года. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу прокуратуры АР Крым.