Завершено розслідування по держзраді генерал-майора УДО у березні 2014 року в Криму

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Київ • УНН

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КИЇВ. 27 червня. УНН. Військова прокуратура Центрального регіону України завершила досудове розслідування щодо генерала-зрадника. Про це повідомила прес-служба відомства, передає УНН.

“27 червня 2018 року слідчим відділом військової прокуратури Центрального регіону України завершено досудове розслідування у кримінальному провадженні за підозрою заступника начальника управління державної охорони України — директора Департаменту охорони в Автономній Республіці Крим Управління державної охорони України генерал-майора Шапортова С.В. у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 111 Кримінального кодексу України”, — йдеться у повідомленні.

Встановлено, що підозрюваний Шапортов С.В. у березні 2014 року, сприяючи РФ та її представникам у проведенні підривної діяльності проти України, під час загальних зборів та особистих зустрічей з військовослужбовцями Департаменту охорони в АРК Управління держохорони України, підбурював підлеглий особовий склад щодо невизнання органів державної влади України, невиконання наказів керівництва УДО України, а також невжиття заходів щодо протидії агресії та військовій окупації АРК і міста Севастополь. Крім цього, вказана посадова особа займалася організацією участі особового складу у проведенні незаконного референдуму на території АР Крим, організованого окупаційною “владою”.

Після ознайомлення сторони захисту з матеріалами кримінального провадження в порядку ст. 290 КПК України, обвинувальний акт щодо підозрюваного буде скеровано до суду.

Як зазначається, 25 червня 2017 року Подільським райсудом м. Києва надано дозвіл в порядку ст. 297-4 КПК України на здійснення спеціального досудового розслідування стосовно підозрюваного. Його було надано у зв’язку з переховуванням підозрюваного від органу досудового розслідування з метою ухилення від кримінальної відповідальності.

Нагадаємо, екс-керівництво прокуратури та МВС у Сумській області у складі 9 осіб відповідатиме перед судом за події у січні 2014 року під час Євромайдану.

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