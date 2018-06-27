Завершено расследование по госизмене генерал-майора УГО в марте 2014 года в Крыму

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Киев  •  УНН

 • 20100 просмотра

КИЕВ. 27 июня. УНН. Военная прокуратура Центрального региона Украины завершила досудебное расследование в отношении генерала-предателя. Об этом сообщила пресс-служба ведомства, передает УНН.

“27 июня 2018 года следственным отделом военной прокуратуры Центрального региона Украины завершено досудебное расследование в уголовном производстве по подозрению заместителя начальника Управления государственной охраны Украины — директора Департамента охраны в Автономной Республике Крым Управления государственной охраны Украины генерал-майора Шапортова С.В. в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 111 Уголовного кодекса Украины”, - говорится в сообщении.

Установлено, что подозреваемый Шапортов С.В. в марте 2014 года, способствуя РФ и ее представителям в проведении подрывной деятельности против Украины, во время общего собрания и личных встреч с военнослужащими Департамента охраны в АРК Управления госохраны Украины, подстрекал подчиненный личный состав с целью непризнания органов государственной власти Украины, невыполнения приказов руководства УГО Украины, а также непринятия мер по противодействию агрессии и военной оккупации АРК и г. Севастополя. Кроме этого, указанное должностное лицо занималось организацией участия личного состава в проведении незаконного референдума на территории АР Крым, организованного оккупационной “властью”.

После ознакомления стороны защиты с материалами уголовного производства в порядке ст. 290 УПК Украины, обвинительный акт в отношении подозреваемого будет направлен в суд.

Как отмечается, 25 июня 2017 года Подольским райсудом г.Киева было предоставлено разрешение в порядке ст. 297-4 УПК Украины на осуществление специального досудебного расследования в отношении подозреваемого. Оно было предоставлено в связи с сокрытием подозреваемого от органа досудебного расследования с целью уклонения от уголовной ответственности.

Напомним, экс-руководство прокуратуры и МВД в Сумской области в составе 9 человек будет отвечать перед судом за события в январе 2014 года во время Евромайдана.

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