Завершено досудове розслідування вбивства 5-річного Кирила
Київ • УНН
КИЇВ. 6 грудня. УНН. Слідчі ДБР завершили досудове розслідування вбивства 5-річного Кирила Тлявова на Київщині. Про це заявив голова ДБР Роман Труба у своєму каналі в Telegram, передає УНН.
“Слідчі ДБР завершили досудове розслідування вбивства Кирила Тлявова. Сторона обвинувачення визнала докази, що зібрані під час досудового розслідування, достатніми для складання обвинувальних актів щодо чотирьох підозрюваних — всіх, хто був учасником тієї трагічної події”, — написав Труба.
За його словами, далі підозрювані ознайомляться з матеріалами кримінального провадження, після чого обвинувальні акти будуть скеровані до суду. Там оберуть покарання для цих осіб.
Нагадаємо, усім чотирьом фігурантам розслідування вбивства 5-річного хлопчика Кирила Тлявова на Київщині оголошено підозри.
Раніше УНН з посиланням на джерела повідомляв, що слідство обгрунтовано вважає, що працівник патрульної поліції Іван Приходько здійснив смертельний постріл, від якого загинув 5-річний хлопчик Кирило Тлявов.
Нагадаємо, 31 травня двоє поліцейських відпочивали та вживали алкоголь на подвір’ї приватного сектору у Переяславі-Хмельницькому на Київщині. Під час відпочинку чоловіки домовилися постріляти по металевих банках із вогнепальної зброї. Пізніше виявилося, що куля влучила у 5-річного хлопчика Кирила Тлявова, який перебував у сусідньому дворі. Дитина згодом померла у лікарні. 5 червня Кирила поховали в його рідному місті. Поліцейські були затримані.