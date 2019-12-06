Завершено досудебное расследование убийства 5-летнего Кирилла

“Следователи ГБР завершили досудебное расследование убийства Кирилла Тлявова. Сторона обвинения признала доказательства, собранные во время досудебного расследования, достаточными для составления обвинительных актов по четырем подозреваемых — всех, кто был участником того трагического события”, — написал Труба.

По его словам, дальше подозреваемые ознакомятся с материалами уголовного производства, после чего обвинительные акты будут направлены в суд. Там выберут наказания для этих лиц.

Напомним, всем четырем фигурантам расследования убийства 5-летнего мальчика Кирилла Тлявова Киевской объявлено подозрения.

Ранее УНН со ссылкой на источники сообщал, что следствие обоснованно считает, что работник патрульной полиции Иван Приходько осуществил смертельный выстрел, от которого погиб 5-летний мальчик Кирилл Тлявов.

Напомним, 31 мая двое полицейских отдыхали и употребляли алкоголь во дворе частного сектора в Переяславе-Хмельницком Киевской области. Во время отдыха мужчины договорились пострелять по металлических банках из огнестрельного оружия. Позже оказалось, что пуля попала в 5-летнего мальчика Кирилла Тлявова, который находился в соседнем дворе. Ребенок впоследствии умер в больнице. 5 июня Кирилла похоронили в его родном городе. Полицейские были задержаны.