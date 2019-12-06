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Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
19:19 • 12426 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
17:12 • 103901 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
17:07 • 77782 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

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НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
14:10 • 103860 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

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6 марта, 07:39 • 116409 просмотра

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5 марта, 17:33 • 146620 просмотра

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Завершено досудебное расследование убийства 5-летнего Кирилла

Завершено досудебное расследование убийства 5-летнего Кирилла

Киев  •  УНН

 • 10584 просмотра

КИЕВ. 6 декабря. УНН. Следователи ГБР завершили досудебное расследование убийства 5-летнего Кирилла Тлявова Киевской области. Об этом заявил председатель ГБР Роман Труба в своем канале в Telegram, передает УНН.

“Следователи ГБР завершили досудебное расследование убийства Кирилла Тлявова. Сторона обвинения признала доказательства, собранные во время досудебного расследования, достаточными для составления обвинительных актов по четырем подозреваемых — всех, кто был участником того трагического события”, — написал Труба.

По его словам, дальше подозреваемые ознакомятся с материалами уголовного производства, после чего обвинительные акты будут направлены в суд. Там выберут наказания для этих лиц.

Напомним, всем четырем фигурантам расследования убийства 5-летнего мальчика Кирилла Тлявова Киевской объявлено подозрения.

Ранее УНН со ссылкой на источники сообщал, что следствие обоснованно считает, что работник патрульной полиции Иван Приходько осуществил смертельный выстрел, от которого погиб 5-летний мальчик Кирилл Тлявов.

Напомним, 31 мая двое полицейских отдыхали и употребляли алкоголь во дворе частного сектора в Переяславе-Хмельницком Киевской области. Во время отдыха мужчины договорились пострелять по металлических банках из огнестрельного оружия. Позже оказалось, что пуля попала в 5-летнего мальчика Кирилла Тлявова, который находился в соседнем дворе. Ребенок впоследствии умер в больнице. 5 июня Кирилла похоронили в его родном городе. Полицейские были задержаны.

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