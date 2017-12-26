Завершено докапіталізацію ПриватБанку на 16 млрд грн
Київ • УНН
КИЇВ. 26 грудня. УНН. Міністерство фінансів завершило четвертий етап додаткової капіталізації ПриватБанку, передає УНН з посиланням на прес-службу відомства.
"Завершено четвертий етап додаткової капіталізації ПАТ КБ ПриватБанк. Його було проведено шляхом випуску облігацій внутрішньої державної позики на суму 16 млрд. гривень в обмін на акції банк", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що рішення про додаткову капіталізацію на загальну суму 38,5 млрд гривень було прийнято Урядом на засіданні 23 червня 2017 року на підставі пропозицій Національного банку України, з урахуванням рекомендацій Експертно-аналітичної ради з питань участі держави у статутному капіталі банків та на основі висновку незалежного аудитора - компанії EY.
При цьому на виконання зазначеного рішення в липні 2017 року було здійснено викуп акцій додаткової емісії Банку в обмін на облігації внутрішньої державної позики в обсязі 22,5 млрд грн.
"Рішенням Наглядової ради ПАТ КБ ПриватБанк від 18 грудня 2017 року затверджена переоцінка об’єктів операційної та неопераційної нерухомості, об’єктів фінансового лізингу та їх вплив на капітал. Результати переоцінки свідчать про те, що Банк був у гіршому стані, ніж вважалось на момент переходу Банку в державну власність, що зумовило необхідність додаткової капіталізації на суму 16 млрд грн", - зазначили у Мінфіні.
Нагадуємо, голову правління ПАТ КБ ПриватБанк наглядова рада планує обрати до кінця 2017 року.