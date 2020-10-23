Завдяки новим яскравим кадрам “Слуга народу” перемагає в Києві - ЗМІ

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КИЇВ. 23 жовтня. УНН. “Слуга народу” має всі шанси на успіх і список кандидатів до Київради наочно це демонструє. Так серед кандидатів найперспективнішими виглядають Михайло Присяжнюк та Георгій Зантарая, які мають конкретні програми дій, крім того вже довели свою фаховість у повсякденній роботі, передає УНН.

Як зазначають журналісти, дуже важливо, що в команді глави держави з’являються фігури, які самі мають хороший рейтинг і чистий імідж, що додає команді балів.

“Подання списків під час конференції 20 вересня “Слуги народу” зробило “міні-сенсацію”. Привівши в свою команду ряд нових осіб, здатних, на думку експертів, показати нову якість політики в Україні, в президентській партії зробили серйозний крок вперед. Це в першу чергу Михайло Присяжнюк та Георгій Зантарая. Відомий телеведучий, правозахисник та професійний спортсмен можуть серйозно посилити “слуг”, — говориться в матеріалі.

Перевага Присяжнюка полягає в тому, що він має власну програму розвитку Києва у ЖКГ, сфері охорони здоров’я, у соціальній сфері.

Також одним з найяскравіших кандидатів, що презентують цю сферу діяльності є Зантарая Георгій. У 2009 році він став першим в історії України чемпіоном світу по дзюдо. Це говорить про його наполегливість та цілеспрямованість. Окрім своєї спортивної кар’єри, кандидат опікується питаннями розвитку молоді, забезпечення їх належними умовами навчання. Наприклад, Георгій реконструював ДЮСШ “Юний спартаківець” у Києві.

“Георгій звик ставити собі великі цілі та досягати їх. І його досягнення у спорті — явний цьому показник. Кандидат має свою програму реформування медичної системи, розвитку спорту та здорового способу життя”, — зазначають журналісти.

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