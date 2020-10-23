Благодаря новым ярким кадрам "Слуга народа" побеждает в Киеве - СМИ
Киев • УНН
КИЕВ. 23 октября. УНН. "Слуга народа" имеет все шансы на успех и список кандидатов в Киевсовет наглядно это демонстрирует. Так среди кандидатов наиболее перспективными выглядят Михаил Присяжнюк и Георгий Зантарая, которые имеют конкретные программы действий, кроме того уже доказали свой профессионализм в повседневной работе, передает УНН.
Как отмечают журналисты, очень важно, что в команде главы государства появляются фигуры, которые сами имеют хороший рейтинг и чистый имидж, что добавляет команде баллов.
"Представление списков во время конференции 20 сентября "Слуги народа" сделало "мини-сенсацию". Приведя в свою команду ряд новых лиц, способных, по мнению экспертов, показать новое качество политики в Украине, в президентской партии сделали серьезный шаг вперед. Это в первую очередь Михаил Присяжнюк и Георгий Зантарая. Известный телеведущий, правозащитник и профессиональный спортсмен могут серьезно усилить "слуг", - говорится в материале.
Преимущество Присяжнюка заключается в том, что он имеет собственную программу развития Киева в ЖКХ, сфере здравоохранения, в социальной сфере.
Также одним из самых ярких кандидатов, представляющих эту сферу деятельности является Зантарая Георгий. В 2009 году он стал первым в истории Украины чемпионом мира по дзюдо. Это говорит о его настойчивости и целеустремленности. Кроме своей спортивной карьеры, кандидат занимается вопросами развития молодежи, обеспечения их надлежащими условиями обучения. Например, Георгий реконструировал ДЮСШ "Юный спартаковец" в Киеве.
"Георгий привык ставить себе большие цели и достигать их. И его достижения в спорте - явный этом показатель. Кандидат имеет свою программу реформирования медицинской системы, развития спорта и здорового образа жизни", - отмечают журналисты.