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Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
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Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

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4 марта, 13:25 • 104874 просмотра

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Благодаря новым ярким кадрам "Слуга народа" побеждает в Киеве - СМИ

Благодаря новым ярким кадрам "Слуга народа" побеждает в Киеве - СМИ

Киев  •  УНН

 • 13725 просмотра

КИЕВ. 23 октября. УНН. "Слуга народа" имеет все шансы на успех и список кандидатов в Киевсовет наглядно это демонстрирует. Так среди кандидатов наиболее перспективными выглядят Михаил Присяжнюк и Георгий Зантарая, которые имеют конкретные программы действий, кроме того уже доказали свой профессионализм в повседневной работе, передает УНН.

Как отмечают журналисты, очень важно, что в команде главы государства появляются фигуры, которые сами имеют хороший рейтинг и чистый имидж, что добавляет команде баллов.

"Представление списков во время конференции 20 сентября "Слуги народа" сделало "мини-сенсацию". Приведя в свою команду ряд новых лиц, способных, по мнению экспертов, показать новое качество политики в Украине, в президентской партии сделали серьезный шаг вперед. Это в первую очередь Михаил Присяжнюк и Георгий Зантарая. Известный телеведущий, правозащитник и профессиональный спортсмен могут серьезно усилить "слуг", - говорится в материале.

Преимущество Присяжнюка заключается в том, что он имеет собственную программу развития Киева в ЖКХ, сфере здравоохранения, в социальной сфере.

Также одним из самых ярких кандидатов, представляющих эту сферу деятельности является Зантарая Георгий. В 2009 году он стал первым в истории Украины чемпионом мира по дзюдо. Это говорит о его настойчивости и целеустремленности. Кроме своей спортивной карьеры, кандидат занимается вопросами развития молодежи, обеспечения их надлежащими условиями обучения. Например, Георгий реконструировал ДЮСШ "Юный спартаковец" в Киеве.

"Георгий привык ставить себе большие цели и достигать их. И его достижения в спорте - явный этом показатель. Кандидат имеет свою программу реформирования медицинской системы, развития спорта и здорового образа жизни", - отмечают журналисты.

Украинские Национальные Новости

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