Завдав 170 колото-різаних поранень: у Києві засудили чоловіка за жорстоке вбивство безхатченка

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«За принципової позиції Дарницької окружної прокуратури обвинуваченого у вчиненні умисного вбивства засуджено до 10 років 6 місяців позбавлення волі (ч. 1 ст. 115 КК України)», - ідеться у повідомленні.



Деталі

Прокурором у суді доведено, що між чоловіками виник словесний конфлікт, в ході якого обвинувачений, взявши в руки дерев’яний могильний хрест, що лежав поруч, став наносити ним численні удари в область голови та тулуба потерпілого, спричинивши численні травми, несумісні з життям.

За результатом стаціонарної судово-психіатричної експертизи обвинуваченого визнано осудним. Наразі він перебуває під вартою.

Раніше оперативники з'ясували, що вбитий - місцевий безхатченко, який жив на цьому кладовищі.

Доповнення

За замовне вбивство столичного лікаря виконавця засуджено до довічного позбавлення волі, його спільника - до 15 років ув’язнення.