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Нанес 170 колото-резаных ранений: в Киеве осудили мужчину за жестокое убийство бездомного

Киев • УНН

 • 88022 просмотра

КИЕВ. 28 ноября. УНН. В Киеве признали виновным мужчину, который в июле 2021 года, до смерти избил одного бездомного. Известно, что он нанес ему 170 колото-резаных ранений в разные части тела. Об этом сообщает Киевская городская прокуратура, информирует УНН.

Цитата

«При принципиальной позиции Дарницкой окружной прокуратуры обвиняемый в совершении умышленного убийства приговорен к 10 годам 6 месяцам лишения свободы (ч. 1 ст. 115 УК Украины)», - говорится в сообщении.

Детали

Прокурором в суде доказано, что между мужчинами возник словесный конфликт, в ходе которого обвиняемый, взяв в руки деревянный лежащий рядом могильный крест, стал наносить им многочисленные удары в область головы и туловища потерпевшего, причинив многочисленные травмы, несовместимы с жизнью. 

По результатам стационарной судебно-психиатрической экспертизы обвиняемый признан вменяемым. В настоящее время он находится под стражей. 

Ранее оперативники выяснили, что убитый – местный бездомный, живший на этом кладбище.

Дополнение

За заказное убийство столичного врача исполнителя приговорено к пожизненному лишению свободы, его сообщника - к 15 годам заключения. 

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