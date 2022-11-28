Нанес 170 колото-резаных ранений: в Киеве осудили мужчину за жестокое убийство бездомного
Киев • УНН
КИЕВ. 28 ноября. УНН. В Киеве признали виновным мужчину, который в июле 2021 года, до смерти избил одного бездомного. Известно, что он нанес ему 170 колото-резаных ранений в разные части тела. Об этом сообщает Киевская городская прокуратура, информирует УНН.
Цитата
«При принципиальной позиции Дарницкой окружной прокуратуры обвиняемый в совершении умышленного убийства приговорен к 10 годам 6 месяцам лишения свободы (ч. 1 ст. 115 УК Украины)», - говорится в сообщении.
Детали
Прокурором в суде доказано, что между мужчинами возник словесный конфликт, в ходе которого обвиняемый, взяв в руки деревянный лежащий рядом могильный крест, стал наносить им многочисленные удары в область головы и туловища потерпевшего, причинив многочисленные травмы, несовместимы с жизнью.
По результатам стационарной судебно-психиатрической экспертизы обвиняемый признан вменяемым. В настоящее время он находится под стражей.
Ранее оперативники выяснили, что убитый – местный бездомный, живший на этом кладбище.
Дополнение
За заказное убийство столичного врача исполнителя приговорено к пожизненному лишению свободы, его сообщника - к 15 годам заключения.