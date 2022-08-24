Завдали ворогу втрат та відкинули назад: рашисти здійснили невдалу спробу наступу у напрямку Миколаївки
Київ • УНН
КИЇВ. 24 серпня. УНН. Рашисти здійснили невдалу спробу наступу у напрямку Миколаївки. Як повідомили у Генштабі, українські воїни завдали ворогу втрат та відкинули назад, передає УНН.
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На Новопавлівському напрямку удари авіації противника зафіксовано неподалік Володимирівки, Павлівки та Новомайорського.
Сили оборони України відбили наступ ворога у напрямках населених пунктів Побєда, Новомихайлівка, Павлівка та Велика Новосілка.
На Запорізькому напрямку ворог обстрілював із ствольної та реактивної артилерії райони Новополя, Малих Щербаків, Оріхова та ще п’ятнадцяти населених пунктів. Ударів авіації противника зазнали території біля Новосілки, Полтавки, Новополя і Дорожнянки.
Корабельне угруповання противника в акваторіях Чорного та Азовського морів продовжує виконувати завдання з блокування цивільного судноплавства в північно-західній частині Чорного моря та ураження військових об’єктів і елементів інфраструктури в глибині території України.
На Південнобузькому напрямку ворог, з метою стримування наших військ, обстрілював із наявних засобів вогневого ураження території по лінії зіткнення. Задіяв авіацію для ударів по районах населених пунктів Трудолюбівка, Андріївка, Потьомкине, Олександрівка, Лозове, Велике Артакове та Біла Криниця.
Здійснив невдалу спробу наступу у напрямку Миколаївки. Українські воїни завдали ворогу втрат та відкинули назад.
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