Нанесли врагу потери и отбросили назад: рашисты предприняли неудачную попытку наступления в направлении Николаевки

Детали

На Новопавловском направлении удары авиации противника зафиксированы неподалеку от Владимировки, Павловки и Новомайорского.

Силы обороны Украины отразили наступление врага в направлениях населенных пунктов Победа, Новомихайловка, Павловка и Большая Новоселка.

На Запорожском направлении враг обстреливал из ствольной и реактивной артиллерии районы Новополя, Малых Щербаков, Орехова и еще пятнадцати населенных пунктов. Ударам авиации противника подверглись территории возле Новоселки, Полтавки, Новополя и Дорожнянки.

Корабельная группировка противника в акваториях Черного и Азовского морей продолжает выполнять задачи по блокированию гражданского судоходства в северо-западной части Черного моря и поражению военных объектов и элементов инфраструктуры в глубине территории Украины.

На Южнобужском направлении враг, с целью сдерживания наших войск, обстреливал из имеющихся средств огневого поражения территории по линии столкновения. Задействовал авиацию для ударов по районам населенных пунктов Трудолюбовка, Андреевка, Потёмкино, Александровка, Лозовое, Большое Артаково и Белая Криница.

Совершил неудачную попытку наступления в направлении Николаевки. Украинские воины нанесли врагу потери и отбросили назад.

Ранее

Потери российских оккупантов, с начала полномасштабного вторжения россии, в Украине достигли уже около 45,7 тыс. человек, 1924 танков, 199 вертолетов и сотен единиц военной техники.