Затверджено склад комісії, яка оцінюватиме ефективність НАЗК: імена

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“Сьогодні на засіданні Уряду було ухвалено розпорядження Кабінету Міністрів України „Про затвердження складу Комісії з проведення незалежної оцінки ефективності діяльності Національного агентства з питань запобігання корупції“. Ця комісія проводить незалежну оцінку ефективності діяльності Національного агентства з питань запобігання корупції оцінку у складі трьох осіб, які призначаються Кабінетом Міністрів України на підставі пропозицій донорів, які протягом останніх двох років до проведення оцінки надавали Україні міжнародну технічну допомогу у сфері запобігання і протидії корупції”, — повідомив Немчінов у Telegram.

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Так, до складу комісії були затверджені:

— Джозеф Генголф (США) — працював начальником юридичного управління Генерального Інспектора у Адміністраціі соціального забезпечення США. Був заступником Директора Управління урядовоі етики при уряді США. Працював старшиим радником Управління міжнародних справ Міністерства юстиціі США. Оцінювач та експерт з питань розкриття фінансовоі інформаціі державними службовцями, захисту прав викривачів та фінансування політичних партіи та інших відповідних сфер Групи держав проти корупціі (ГРЕКО).

— Діана Курпнієе (Латвія) — старша консультантка PricewaterhouseCoopers у Латвіі. Експертка-консультантка ГРЕКО та ОЕСР з питань запобігання корупціі, доброчесності та підзвітності, фінансування політичних партіи та лобізму. Оцінювачка ГРЕКО у Норвегіі, Естоніі, Сербіі та Вірменіі. Очолювала відділ запобігання корупціі та відділ зв’язків із громадськістю, навчання та міжнародних відносин в Бюро із запобігання і боротьби з корупцією Латвіі. У минулому — виконавча директорка Transparency International Латвія.

— Лаура Стефан (Румунія) — міжнародна експертка з питань антикорупціиноі реформи для ЄК, Міжнародного валютного фонду, Світового банку, Програми розвитку ООН, ОЕСР, а також інших міжнародних донорів. Була директором у Міністерстві юстиціі Румуніі. Експертка і оцінювачка ГРЕКО у чергових раундах оцінки. Очолювала Секретаріат Міжнародноі антикорупціиноі консультативноі ради при Верховніи Раді Украіни. Голова Регіональноі антикорупціиноі ініціативи, що об’єднує краіни Південно-Східноі Європи для співпраці з реалізаціі антикорупціиних ініціатив і міжнародна членкиня Незалежного антикорупціиного консультативного комітету у Молдові.

Нагадаємо

9 листопада автоматично було сформовано Етичну раду з шести експертів, яка має очистити Вищу раду правосуддя. ВРП не стала самостійно призначати членів Етичної ради.